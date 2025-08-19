Actualidad

MinDefensa se refirió al envío de buques de guerra de EE.UU. a Venezuela

Las declaraciones del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegan después de la orden emitida por Donald Trump de utilizar sus tropas y su armamento para desmantelar organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

MinDefensa Pedro Sánchez // Archivo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez se refirió al despliegue de buques de Estados Unidos para combatir el narcotráfico cerca a Venezuela.

Se conoció que el Gobierno norteamericano envió tres buques de guerra con 4.000 marines a las costas venezolanas, con el fin de atacar a organizaciones narcotraficantes.

Esta semana The New York Times reveló que el presidente Donald Trump dio una orden de utilizar sus tropas y su armamento para desmantelar organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

El jefe de la cartera de Defensa dijo se mantendrá en una postura apegada a la normativa constitucional, pero centrada en la defensa de la soberanía.

"Lo único que le puedo decir es que la posición de Colombia es clara, lo que dice la Constitución y la ley: proteger nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial, el orden constitucional”, dijo.

Además, agregó que la instrucción del señor presidente ha sido clara: "que las instituciones militares y policiales se mantengan apegadas a la Constitución y la ley...Eso incluye todos los países que hacen parte de la Interpol, que incluye también Venezuela”.

