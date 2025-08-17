MinDefensa ordena despliegue inmediato para desmantelar carteles en Caquetá

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en compañía de la cúpula militar y de Policía. Foto: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en compañía de la cúpula militar y de Policía, así como del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, informó que delitos como el secuestro, homicidio y extorsión, han evidenciado reducción en la ciudad de Florencia. No obstante, también ordenó un despliegue inmediato para desmantelar a los carteles que operan en el departamento.

Además, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que existe preocupación debido al reciente ataque a la familia del gobernador.

Por otro lado, el ministro Sánchez informó que se ofrecen hasta 200 millones de pesos de recompensa por alias ‘Urias Perdomo’ o ‘Cotice’ y hasta 50 millones de pesos por alias ‘La Morocha’, ‘Albeiro Ramírez’, ‘Pulpo’ y ‘Juan Carlos’, criminales que delinquen en Florencia.

Por su parte, el gobernador Ruiz invitó a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos a través de las líneas dispuestas como herramientas seguras, ya sea por WhatsApp, a la línea 147, para extorsión con el Gaula Policial 165.

