Dignidad Agropecuaria demandó a molineros de arroz por incumplir acuerdos

Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, habló en W Fin de Semana sobre la demanda contra la industria molinera del arroz, al asegurar que no están cumpliendo con los acuerdos alcanzados en el paro arrocero.

Dignidad Agropecuaria demandó a molineros de arroz por incumplir acuerdos: estas son las razones

08:55

Cultivos de arroz, imagen de referencia (Getty Images).

