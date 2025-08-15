SIC ordena cerrar dos hoteles en La Guajira y uno en San Andrés, tras muerte de familia

Tras la misteriosa muerte de una familia turista bogotana en San Andrés, hace un mes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó inspecciones a hoteles y anunció el cierre inmediato de dos hoteles en La Guajira y uno en San Andrés.

Se trata del cierre inmediato de los hoteles Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza by Beach Life Palomino en La Guajira, así como medidas correctivas urgentes en los hoteles Hotel Decameron Los Delfines, Hotel Las Américas y Hotel Portobello Convention Center, (lugar donde ocurrió la tragedia) y un cierre parcial (zona de cocinas) en el Hotel Tone Blue de San Andrés.

“Las decisiones se adoptaron tras encontrar riesgos críticos en las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible, que amenazan la vida, la salud y la seguridad de huéspedes, trabajadores y visitantes”, señaló la SIC en un comunicado.

En cuanto a los hoteles en La Guajira, la entidad resaltó que ordenó el cierre total a la sociedad Villa Delia Palomino Beach SAS, propietaria de los hoteles, “luego de verificarse la presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves”.

En cuanto a los de San Andrés, detectaron defectos críticos en las instalaciones internas de gas, como ausencia de ventilación adecuada en ciertos espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva, tanques de GLP sin anclaje y falta de avisos preventivos exigidos por la norma.

Por eso, la entidad les ordenó a las sociedades Servincluidos Ltda, Tour Vacation Hoteles Azul SAS BIC, Operadora Apartahotel Las Américas Limitada y Hoteles Portobelo SAI, propietarias de los establecimientos inspeccionados en San Andrés, “ejecutar acciones urgentes para ajustar sus instalaciones internas de gas a las exigencias del reglamento técnico aplicable”.

Si las empresas no acatan estas órdenes se enfrentan a multas de más de 2.000 millones de pesos.