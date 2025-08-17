Ofrecen hasta $500 millones de recompensa por información para capturar a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’

Durante un consejo de seguridad en el departamento del Huila, el cual fue presidido por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, se anunciaron medidas para controlar la situación de orden público.

“Hemos desplegado todas las capacidades necesarias para que se mantenga este territorio seguro, por ello activamos una fuerza de despliegue rápido del Ejército Nacional junto con incremento importante de capacidades policiales (…) hemos neutralizado en este año a 101 criminales de los grupos armados organizados”, dijo el ministro.

Además, el ministro Sánchez se refirió a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, “quien ha estado detrás del grupo criminal que hizo un atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana y ataca tanto a transeúntes como a pobladores”.

Por este sujeto, agregó el ministro, se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Además, el jefe de la cartera de Defensa anunció otra recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘El Viejo’ y ‘Carla’ quienes delinquen principalmente en el área del municipio de Páez.

“Estos sujetos están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad porque están atacando a la población civil y los obligan (en algunos casos) a atacar a la Fuerza Pública, sin hablar de que son los responsables del reclutamiento de menores”, afirmó Sánchez.

