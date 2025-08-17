Judicial

Ofrecen hasta $500 millones de recompensa por información para capturar a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’

Este hombre estaría tras el atentado que sufrió el representante a la Cámara Julio César Triana el pasado 13 de agosto.

Foto: Ministerio de Defensa

Foto: Ministerio de Defensa

Durante un consejo de seguridad en el departamento del Huila, el cual fue presidido por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, se anunciaron medidas para controlar la situación de orden público.

Hemos desplegado todas las capacidades necesarias para que se mantenga este territorio seguro, por ello activamos una fuerza de despliegue rápido del Ejército Nacional junto con incremento importante de capacidades policiales (…) hemos neutralizado en este año a 101 criminales de los grupos armados organizados”, dijo el ministro.

Además, el ministro Sánchez se refirió a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, “quien ha estado detrás del grupo criminal que hizo un atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana y ataca tanto a transeúntes como a pobladores”.

Por este sujeto, agregó el ministro, se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Lea también:

Además, el jefe de la cartera de Defensa anunció otra recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘El Viejo’ y ‘Carla’ quienes delinquen principalmente en el área del municipio de Páez.

“Estos sujetos están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad porque están atacando a la población civil y los obligan (en algunos casos) a atacar a la Fuerza Pública, sin hablar de que son los responsables del reclutamiento de menores”, afirmó Sánchez.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad