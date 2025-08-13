Gas lacrimógeno azul desató caos y evacuación en partido de fútbol en Garzón, Huila

Un hecho bastante confuso se presentó en Garzón, Huila, en un partido de fútbol, porque mientras que los jugadores se alistaban para comenzar el encuentro, una persona que se encontraba allí, en vez de encender una bengala de color azul, activó un gas lacrimógeno del mismo color.

El polvo empezó a esparcirse por las gradas y la cancha de fútbol, haciendo que las personas buscaran la forma más rápida para escapar porque había presencia de niños y adultos mayores.

Hasta el momento, lo que se sabe es que hubo afectaciones menores, pero no se sabe cómo llegó el gas lacrimógeno al lugar.