Representante Julio César Triana confirmó que fue evacuado y ya está en su casa

Hace pocos minutos, el representante del partido Cambio Radical, Julio César Triana, dio a conocer que ya había sido evacuado y que se encontraba en su casa junto a su familia.

Por medio de su cuenta de X, el funcionario envió un mensaje a todo el pueblo colombiano, agradeciendo a la Fuerza Pública por su trabajo y a todos los que enviaron muestras de cariño.

“Ya estamos en casa junto a nuestra familia, gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento. Gracias de corazón por tantas muestras de cariño y preocupación. También a nuestra valiente Fuerza Pública, que nos trajo sanos y salvos”, fueron las palabras que compartió el representante en su red social X.

Asimismo, el funcionario aseguró que no parará su causa y señaló: “Seguiremos firmes en la defensa de nuestra democracia, pero le pedimos al Gobierno que garantice la seguridad de todos los colombianos… ¡Con fe y esperanza!“.

Intento de atentado

Alrededor de las 6:00 p.m. de este miércoles 13 de agosto, el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, denunció que fue víctima de un intento de atentado mientras se movilizaba en su vehículo.

El hecho de violencia ocurrió cuando regresaba a Neiva tras cumplir agenda con comunidades en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila. Según informó, el intento de atentado se presentó en la vía hacia Paicol, cuando varios hombres armados intentaron detener el vehículo en el que se movilizaba.

El funcionario relató: “nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata. Vengo con los policías de la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército. Recibimos varios impactos”.

Tras conocer la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló un video e informó que el representante fue evacuado hacia Neiva en un helicóptero del Ejército.

En su cuenta de X, Pedro Sánchez informó: “el congresista Julio César Triana ya fue evacuado de Paicol hacia Neiva, en un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia y acompañado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

