Pedro Sánchez respaldó que Ucrania forme parte de las decisiones sobre la guerra con Rusia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles, 13 de agosto, que Ucrania tiene que formar parte de cualquier decisión sobre su futuro y urgió a un alto el fuego inmediato que facilite una paz justa y duradera en este país, tras la reunión telemática mantenida con líderes de la “coalición de voluntarios” de apoyo a Ucrania.

“Es necesario un alto el fuego inmediato que facilite las condiciones para lograr una paz justa y duradera. Ucrania tiene que ser parte en cualquier decisión sobre su propio futuro”, dijo Sánchez en un mensaje en sus redes sociales después de participar en la reunión virtual con los líderes de la denominada “coalición de voluntarios”, el grupo de países que apoya a Ucrania y en la que España participa desde su puesta en marcha.

El jefe de gobierno español también insistió en que España sigue “firmemente comprometida con la paz y la seguridad en Ucrania y en Europa”.

En el encuentro, en el que también intervinieron el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, estaba previsto que informaran de los contactos mantenidos a lo largo de la jornada de hoy con varios aliados europeos, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el estadounidense, Donald Trump.

Este encuentro virtual se produce a dos días de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, prevista para este viernes, 15 de agosto, y en la que hablarán de la guerra en Ucrania.

Para el Gobierno español, según un comunicado, esta nueva cita de la “coalición de voluntarios” ha servido para reiterar la postura de Europa ante la cumbre de Alaska, una posición que se plasmó ayer en un comunicado conjunto del Consejo Europeo.

Por eso, España, subraya el comunicado, “otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual”.

Mientras tanto, el presidente del Partido Popular (PP, conservador), Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de relegar a España a “segunda división” en las negociaciones sobre Ucrania por no participar en la reunión telemática previa a la de la coalición de voluntarios", en la que líderes europeos, responsables de la UE, de la OTAN y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordaron la guerra de Ucrania con Donald Trump.

