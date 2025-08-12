Pekín apoya contactos Trump-Putin y pide incluir eventualmente a todos en paz para Ucrania

Ucrania pidió “reducir a cero” el plazo de Trump a Putin tras un nuevo ataque ruso a Kiev. Foto: Getty Images.

China expresó este martes 12 de agosto su satisfacción por los contactos entre Estados Unidos y Rusia de cara a la cumbre del viernes 8 de agosto en Alaska (EE.UU.) y pidió que “todas las partes interesadas” participen en las negociaciones de paz sobre Ucrania en el momento adecuado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó hoy que Pekín “está complacido de ver a Rusia y Estados Unidos mantener contacto, mejorar sus relaciones y avanzar en el proceso de arreglo político” de la crisis.

Consultado por la ausencia de Ucrania y de la Unión Europea en la cita, Lin no se pronunció sobre la validez de eventuales acuerdos alcanzados sin esas partes y se limitó a afirmar que Pekín “espera” su participación “en el momento adecuado” en el proceso de conversaciones.

La reunión entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladímir Putin, está prevista para este viernes 15 de agosto en Alaska con la guerra en Ucrania como asunto central.

En los días previos, varios líderes europeos advirtieron de que “el camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, mientras el Reino Unido subrayó que apoyará los contactos pero recalcó que “no se puede confiar en absoluto” en Putin.

India, por su parte, respaldó la celebración de la cumbre al considerarla una oportunidad para avanzar hacia un alto el fuego, pese a sus propias fricciones comerciales con Washington.

Putin, entretanto, mantuvo en los últimos días conversaciones telefónicas con sus principales aliados -entre ellos los líderes de China, India y Brasil- para informarles de los planes de la cumbre y recabar apoyos a sus posiciones antes del encuentro con Trump.

