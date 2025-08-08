Trump se reunirá con Putin en Alaska el próximo viernes 15 de agosto
El primer mandatario estadounidense buscará poner fin a la guerra de Ucrania en el encuentro bilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.
“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.
La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.
