Internacional

Trump se reunirá con Putin en Alaska el próximo viernes 15 de agosto

El primer mandatario estadounidense buscará poner fin a la guerra de Ucrania en el encuentro bilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El presidente estadounidense, Donald Trump (d), se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin (i), en el primer día de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019. (Foto de la oficina de prensa del Kremlin / Handout/Anadolu Agency/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.

