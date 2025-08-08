Trump afirmó que un acuerdo de paz en Ucrania incluiría un intercambio de territorios

El presidente de EEUU, Donald Trump, llega a un acto por el Día Nacional del Corazón Púrpura en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 7 de agosto de 2025. (Foto de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty Images) / BRENDAN SMIALOWSKI

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes 8 de agosto que un acuerdo de paz en Ucrania, mediado por EE.UU., podría incluir un intercambio de territorios entre el Gobierno ruso y Kiev que “beneficie a ambos”, aunque reconoció que una negociación de ese tipo es “complicada”.

“Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (...) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, afirmó el mandatario, quien confirmó que “pronto” se encontrará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para dialogar sobre una tregua en el conflicto.

Trump insistió en que cree que Putin quiere la paz, al igual que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afirmó, “está trabajando duro para lograrlo”.

El neoyorquino adelantó que “se están acercando” a un pacto de cese el fuego en Ucrania porque todas las partes quieren poner fin al conflicto.

“Europa quiere paz. Millones de personas han muerto”, indicó ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca durante la firma de un acuerdo de paz entre líderes de Armenia y Azerbaiyán.

También mencionó el reciente envío de ayuda militar a Ucrania a través de un acuerdo de compra de armas con la OTAN y añadió que “Zelenski necesita conseguir todo lo que necesita, porque tendrá que prepararse para ceder algo”.

Tras la reunión mantenida el miércoles 6 de agoto en Moscú entre Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tanto la Casa Blanca como el Kremlin anunciaron que se está preparando una cumbre entre ambos mandatarios, que se celebraría la semana próxima.

El anuncio llega después de meses en los que Trump expresó su frustración por la negativa de Putin a cesar los bombardeos en Ucrania, y tras haberle impuesto un ultimátum que vencía este viernes.

El plan del presidente republicano sería reunirse primero con Putin y luego celebrar un encuentro trilateral con Zelenski. Sin embargo, el jueves Trump descartó que un encuentro directo entre Putin y Zelenski sea una condición obligatoria.

Hungría, Suiza, Roma y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se perfilan como posibles sedes para la cumbre. Trump se negó a confirmar de momento la locación de la reunión, aunque adelantó que podría anunciarla más tarde este mismo viernes.

