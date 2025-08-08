Trump y analista conservador acusaron a Biden de manipular cifras de empleo

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en La Haya, Países Bajos, el 24 de junio de 2025. (Foto de Beata Zawrzel/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este jueves, 7 de agosto, datos de un analista conservador de la Fundación Heritage para asegurar que la Administración del demócrata Joe Biden manipuló “deliberadamente” cifras oficiales de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales.

En una conferencia en la Casa Blanca, el analista de economía Stephen Moore dijo que la Administración anterior había sobreestimado en 1,5 millones el número de empleos creados durante los dos años finales de mandato de Biden.

Además, el integrante de la fundación de ultra derecha apoyó la decisión de Trump de destituir a Erika McEntarfer de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Lo hicieron a propósito”, dijo Trump mientras sostenía unos gráficos presentados por Moore y sin exponer otro tipo de datos oficiales que respalden las acusaciones contra su antecesor.

La Oficina de Estadísticas Laborales lanza de forma anual una revisión de las cifras de empleo y se compara con estimaciones mensuales que se elaboran con registros de impuestos de empresas y los conservadores como la Fundación Heritage está utilizando estas cifras para acusar a Biden de anunciar que se crearon más empleos de los que en realidad existen.

Desde el análisis de Moore, la sobreestimación de empleos habría tenido un efecto negativo en la asignación de presupuestos estatales y en otros sectores como programas de subsidio.

Antes de esta acusación, Trump había anunciado esta conferencia de prensa como un acto relevante donde daría anuncios económicos importantes.

