Frisby España anunció la apertura de 12 restaurantes en territorio europeo

A pesar de la disputa que existe entre Frisby de Colombia y España por el uso de la marca en el territorio del país europeo, la segunda anunció que sigue adelante con su plan de expansión.

En esta oportunidad, reveló que las ciudades de Madrid y Barcelona serán las sedes de sus restaurantes principales.

Con una inversión aproximada de ocho millones de euros, Frisby España también tendrá cocinas ocultas en las que solamente prestará servicio a domicilio en ciudades como Coruña, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Palma, Alicante, Murcia, Granada y Málaga.

Por otro lado, ante el proceso legal que se adelanta bajo estricta confidencialidad, los representantes de Frisby Colombia aseguraron que confían en las acciones legales que les permite la legislación europea.

Por eso, tras haber contratado a una firma internacional de abogados, Frisby Colombia confirmó que solamente harán un pronunciamiento cuando sea conveniente para no entorpecer el proceso.

