No es en Bogotá: restaurante colombiano, entre los 50 mejores del mundo, según listado internacional

Se hizo oficial el ranking de los mejores 50 restaurantes del mundo, según reveló la organización homónima en su página web.

Allí explicaron que los 50 restaurantes que se encuentran en esta lista "han reflejado y celebrado la riqueza y diversidad del paisaje culinario mundial desde 2002“.

"La fuerza y originalidad de The Worlds 50 Best Restaurants radica en la relevancia de su red geográfica y en el nivel de experiencia de sus votantes que, juntos, comprenden The World 50 Best Restaurants Academy", agregaron.

Le puede interesar El secreto detrás de Celele, el restaurante de Cartagena que está entre los mejores de Latinoamérica

¿Quiénes eligen a los 50 restaurantes?

The Best 50 explicó que se trata de un “panel de 1.080 expertos culinarios” que se encargan de, por medio de un “procedimiento de votación estructurado y auditado”, escoger la lista de esos restaurantes.

Así mismo, señalan que con esta elección quedan sobre la mesa “algunos de los mejores destinos para experiencias culinarias únicas” y, además, “un barómetro para las tendencias gastronómicas globales”.

¿Cuáles son los mejores 50 restaurantes del mundo?

Haciendo un análisis de este listado se encuentra que hay presencia de una gastronomía muy variada.

Lo anterior debido a que dentro de los 50, hay negocios que llevan la bandera gastronómica de países de todo el mundo; desde Europa y Asia, hasta Medio Oriente y cómo no, Latinoamérica, que es el caso que nos llama la atención de este ranking.

Perú se queda con el primer puesto y, además, con otras tantas plazas más.

Otros países como México, Brasil y Chile también aportan al ranking.

¿Cuál es el restaurante colombiano que aparece en el listado de los mejores 50 del mundo?

Sin embargo, Colombia no podía faltar y también apareció en el listado. Nuestro país se quedó con el puesto 48 gracias al reconocido y destacado restaurante cartagenero, Celele.

Precisamente, en los micrófonos de W Fin De Semana, Jaime Rodríguez, chef colombiano, habló sobre su restaurante Celele.

De acuerdo con Rodríguez, el restaurante se ha convertido bastante querido por la gente, en el que “se ha vuelto un destino obligado para la gente que pasa a Cartagena, gente que viene de muchas partes del mundo y también la gente que viene de diferentes ciudades del país”, comentó el chef.

De igual manera, debido a la cantidad de gente que asiste y el interés de las personas, el restaurante se debe de mantener constantemente con los suficientes recursos y reservas para poder atenderlo, lo que le ha permitido “crecer en nuestros proyectos sociales y en nuestra investigación. Constantemente estamos en movimiento. La verdad es que Celele todo el tiempo da de que hacer”, añadió el profesional en cocina.

Este es el listado completo de los mejores 50 restaurantes del mundo

Maido (Lima, Perú) Asador Etxebarri (Achondo, España) Quintonil (Ciudad de México, México) Diverxo (Madrid, España) Alchemist (Copenhague, Dinamarca) Gaggan (Bangkok, Tailandia) Sézanne (Tokio, Japón) Table By Bruno Verjus (París, Francia) Kjolle (Lima, Perú) Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Wing (Hong Kong, China) Atomix (Nueva York, Estados Unidos) Potong (Bangkok, Tailandia) Plénitude (París, Francia) Ikoyi (Londres, Reino Unido) Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) Sorn (Bangkok, Tailandia) Reale (Castel di Sangro, Italia) The Chairman (Hong Kong, China) Atelier Moessmer Norbert Nederkofler (Brunico, Italia) Narisawa (Tokio, Japón) Sühring (Bangkok, Tailandia) Boragó (Santiago de Chile, Chile) El Kano (Getaria, España) Odette (Singapur, Singapur) Mérito (Lima, Perú) Trèsind Studio (Dubai, Emiratos Árabes Unidos) Lasai (Río de Janeiro, Brasil) Mingles (Seúl, Corea del Sur) Le Du (Bangkok, Tailandia) Le Calandre (Rubano, Italia) Piazza Duomo (Alba, Italia) Steirereck (Viena, Austria) Enigma (Barcelona, España) Nusara (Bangkok, Tailandia) Florilège (Tokio, Japón) Orfali Bros (Dubai, Emiratos Árabes Unidos) Frantzén (Estocolmo, Suecia) Mayta (Lima, Perú) Septime (París, Francia) Kadeau (Copenhague, Dinamarca) Belcanto (Lisboa, Portugal) Uliassi (Senigallia, Italia) La Cime (Osaka, Japón) Arpége (París, Francia) Rosetta (Ciudad de México, México) Vyn (Skillinge, Suecia) Celele (Cartagena, Colombia) Kol (Londres, Reino Unido) Restaurant Jan (Múnich, Alemania)

Escuche W Radio en vivo: