Organización criminal de colombianos y búlgaros fue desmantelada en España

Durante una operación de la Policía de España llevada a cabo en Gandía, Valencia, fueron capturadas siete personas que se dedicaban a la trata de mujeres, principalmente colombianas, entre los 18 y los 25 años. Además, seis mujeres fueron liberadas.

Estos sujetos eran investigados por las autoridades españolas desde el año 2024.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las mujeres inicialmente eran captadas en su país de origen por parte de colaboradores de la red criminal. Posteriormente, se reunían en videollamada con el líder de la organización quien, a su vez, las contactaba con agencias de viaje para que les enseñara cómo simular su entrada como turistas.

Tras su llegada a España, las mujeres eran trasladadas hasta un recinto donde eran obligadas a trabajar ejerciendo la prostitución las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tenían descansos ni la posibilidad de negarse a atender a los clientes.

Además, el entramado exigía a las mujeres fotografiarse para publicar anuncios en internet y, si acudía un cliente, debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir.

Durante su explotación, también eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes para mantenerse activas.

