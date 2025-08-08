Zelenski movilizó a sus socios europeos para que Putin y Trump no negocien la paz sin él. Foto: Getty Images/ EFE.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió a la reunión del miércoles entre el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y el líder del Kremlin, Vladímir Putin, redoblando sus contactos con los principales líderes europeos, con los que coincidió en subrayar la necesidad de que Europa y Ucrania no sean dejadas de lado en los contactos con Rusia que prepara Washington para negociar el fin de la guerra.

El tono de Zelenski desde el miércoles recuerda al que empleó en los momentos de mayor cercanía entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando Ucrania temía que ambas potencias quisieran imponerle una paz en términos inaceptables, y contrasta con el optimismo de las declaraciones de Kiev en las últimas semanas, cuando la Casa Blanca ha abierto la puerta a tomar medidas concretas contra las exportaciones de petróleo rusas.

“Todo el mundo sabe con seguridad que en Rusia todas las decisiones clave las toma una sola persona. Y que esta persona teme las sanciones de EE.UU. Y que es justo que Ucrania sea parte en estas negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia, como símbolo de la independencia de todas las naciones europeas”, dijo Zelenski al término de la jornada del jueves.

El presidente -que destacó a lo largo del jueves el apoyo europeo y dejó de lado los comentarios elogiosos hacia Trump que caracterizaban hasta el miércoles todas sus intervenciones públicas sobre el fin de la guerra- agregó que la reunión con Putin que prepara EE.UU. debe ser a tres, con la presencia del propio Zelenski y no solo del presidente de EE.UU.

Putin dijo ayer que podría reunirse cara a cara con Trump en los próximos días, e insistió en descartar una reunión en la que también esté presente Zelenski mientras no se cumplan algunas de las exigencias de Rusia para avanzar hacia un final pactado de la guerra.

“Le estoy agradecido al presidente Trump por su apertura a la hora de buscar soluciones reales. Aquí en Ucrania confiamos en que puede ponerse fin a esta guerra con una paz duradera. Pero cada paso debe ser cuidadosamente pensado para que cumpla su objetivo”, dijo también Zelenski en su discurso nocturno a la nación del jueves.

El presidente ucraniano habló durante la jornada de ayer con líderes europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Zelenski informó asimismo el jueves de contactos entre los asesores de seguridad nacional de Ucrania, de los países europeos y de EE.UU. que deben continuar este viernes. El presidente ucraniano dijo asimismo que planea reunirse en los próximos días con varios líderes europeos.

Escuche W Radio en vivo aquí: