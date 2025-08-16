Raúl Moreno será nuevo jefe (e) de Despacho presidencial en reemplazo de Alfredo Saade

Angie Rodríguez, directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), confirmó a través de las redes sociales de la entidad que Raúl Moreno ocupará por encargo la jefatura de Despacho tras conocerse la salida de Alfredo Saade de este cargo.

Moreno se desempeñó como asesor del Dapre desde febrero de 2025.

Entre tanto, Saade confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que irá a Brasil a desempeñarse como nuevo embajador ante este país en reemplazo de Guillermo Rivera.

Según Saade, el presidente Gustavo Petro le pidió que sea su embajador en Brasil, entregándole “instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América”.

El funcionario añadió que se siente agradecido por la confianza depositada por parte del presidente Petro; “Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo”, escribió.

“Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza”, concluyó Saade.

Al mismo tiempo, en la página de la Presidencia de la República ya aparece publicada la hoja de vida de Alfredo Saade para asumir su nuevo rol de embajador de Colombia en Brasil.

La Directora y Secretaria General de Presidencia, Angie Rodríguez, desea los mayores éxitos a @alfredosaadev en la nueva misión encomendada por el señor Pdt. @petrogustavo, y se anuncia como Jefe de Despacho Presidencial en ENCARGO, al asesor del DAPRE @raumoreno_. pic.twitter.com/XV1reX90DP — DAPRE (@DapreCol) August 16, 2025

