Ejército ordenó acuartelamiento tras atentados en varias zonas del país
En el Valle del Cauca se presentó un atentado contra la base aérea y en Antioquia el derribo de un helicóptero.
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, ordenó acuartelamiento de primer grado en todas las unidades del país.
Desde nivel central se emitió este mensaje: “Señores comandantes, buenas tardes. Atendiendo a la situación actual, me permito informarles que a partir del momento se dispone acuartelamiento de primer grado. Por favor, alertar a las unidades a nivel escuadra, pelotón, compañía, brigada, divisiones y sus equivalentes”.
Esto significa que los pelotones, compañías, brigadas y divisiones deben permanecer en alerta.
La orden se da después de presentarse dos ataques terroristas, uno en Amalfi, Antioquia y otro en Cali, Valle del Cauca.