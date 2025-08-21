Ejército ordenó acuartelamiento tras atentados en varias zonas del país

Imagen referencia de soldados del Ejército Nacional / Foto: GettyImages / NurPhoto

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, ordenó acuartelamiento de primer grado en todas las unidades del país.

Desde nivel central se emitió este mensaje: “Señores comandantes, buenas tardes. Atendiendo a la situación actual, me permito informarles que a partir del momento se dispone acuartelamiento de primer grado. Por favor, alertar a las unidades a nivel escuadra, pelotón, compañía, brigada, divisiones y sus equivalentes”.

Esto significa que los pelotones, compañías, brigadas y divisiones deben permanecer en alerta.

La orden se da después de presentarse dos ataques terroristas, uno en Amalfi, Antioquia y otro en Cali, Valle del Cauca.