“Que en este lugar se simbolice una llama eterna”: Álvaro Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe

El expresidente de la República Álvaro Uribe visitó en la mañana de este sábado la tumba del senador y precandidato y presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, así como el parque El Golfito, lugar en donde se produjo el atentado que terminó con su vida.

El expresidente Uribe también se refirió al asesino material del senador Miguel Uribe Turbay. Aseguró: “Necesitamos seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga y le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad”.

Y agregó: “Aquí el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”.

“Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz. Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática”, dijo el expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, la congresista y precandidata Paloma Valencia, desde el homenaje al senador asesinado en el parque El Golfito, en Bogotá, dijo: “Le damos la bienvenida al doctor Miguel Uribe Londoño, quien ha solicitado ocupar el cupo del mártir Miguel Uribe Turbay (…) Nuestro propósito es seguir recorriendo Colombia, reiniciaremos los foros, porque Colombia necesita soluciones”.

Asimismo, el senador y precandidato del Centro Democrático, Andrés Guerra, aseguró que la presencia del expresidente Álvaro Uribe en el parque El Golfito, en Bogotá, tras recuperar su libertad es “un tanque de oxígeno para un partido, que emocionalmente viene bajito por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y con el proceso jurídico”.