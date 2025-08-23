Petro reveló que zona donde aterrizó helicóptero en Amalfi tenía explosivos: “Era una trampa”

Tras el asesinato de 13 uniformados de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta en la red social X. Los policías se encontraban en un operativo de erradicación de cultivos ilícitos cuando fueron atacados con explosivos por las disidencias Farc.

Petro aseguró: “Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi. El lugar donde se posó el helicóptero con éxito en lo alto de una colina ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo”.

Además, añadió que se “trataba de una trampa preparada con antelación para asesinar a uniformados. En medio del combate en tierra la unidad policial tomó la decisión de hacerse precisamente en la altura más dominante de la zona. En eso consistía la trampa”.

El presidente Petro también dijo que las presiones y la disputa por los cultivos de coca hacían previsible el ataque: “Las presiones sobre la fuerza pública para llegar a esa zona, el gobernador presionaba y efectivamente se le cumplió y la guerra entre los grupos narcotraficantes por el control de los campos de hoja de coca, hacían previsible la llegada de un grupo enemigo al lugar”.

De hecho, reporta Petro ya habían ocurrido ataques similares en esa misma región a la fuerza pública y combates entre grupos enemigos con saldos altamente trágicos. “En una ocasión más de 30 militares muertos”.

“En el video tomado por uno de los integrantes de la policía, se ve con claridad como la fuerza policial toma la colina, y toma las posiciones de defensa correctamente. Allí ya habían trincheras construidas previamente”.

De acuerdo con Petro, la emboscada fue detonada en el momento en que los policías intentaban abordar la aeronave:

“Cuando aterrizó el helicóptero, la zona estaba libre de ataque. En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron de la profundidad en que estaban y explotaron en la superficie. La mayoría de miembros de la policía que ya rodeaban el helicóptero para subirse a él, murieron, incluido el subteniente que grababa toda la operación. El celular quedó como mudo testigo con la grabación hecha”.

El presidente señaló que la trampa “era muy difícil de detectar y será parte de la experiencia de combate, para cumplir con compromisos que, para mí, marcan la necesidad de una discusión en toda latinoamérica”.

Sobre la misión de la unidad, precisó:

“Estos hombres murieron porque su misión era erradicar manualmente un cultivo de hoja de coca en la vereda del Toro de Amalfi. La presencia de hoja de coca en el bajo Cauca data de hace décadas”.

En cuanto al trasfondo de la política antidrogas, indicó:

“El Gobierno de EEUU busca que estos cultivos disminuyan para reducir la entrada de cocaína a su territorio. Nosotros buscamos disminuir los cultivos de coca para que no se financie la existencia de grupos armados y se debiliten. Estos grupos existen desde antes de mi primer día de gobierno por la estrategia de hacer trizas la paz de Santos”.

“Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento. Nadie debe arrepentirse de buscar la paz. No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de cocaína en el mundo”.

También reiteró que su propuesta ha sido la sustitución voluntaria de cultivos:

“Propuse la erradicación de cultivos de hoja de coca por sustitución voluntaria por parte del campesinado y pactada con ellos. He cedido a la presión para adelantar la erradicación forzosa, que es mucho más peligrosa, y he pedido se haga solo en cultivos de tamaño industrial y no campesino, como el de Amalfi”.

Respecto a las cifras, aseguró:

“No se dispararon los cultivos de hoja de coca en mi gobierno. Santos los redujo a algo más de cien mil hectáreas y crecieron espectacularmente a 230.000 hectáreas en el gobierno Duque, hoy están en 250.000 hectáreas. Han crecido un poco por el incremento de consumo en Europa. La erradicación voluntaria ya tiene más de 8.000 familias campesinas comprometidas”.

Finalmente, el presidente expresó su dolor por las víctimas y sus familias:

“Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada ‘guerra contra las drogas’, el mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”.