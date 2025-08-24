Envían a la cárcel a presuntos integrantes de disidencias Farc que habrían participado en atentado en Cali

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali (Valle del Cauca) envió a la cárcel a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc , que habrían participado en la planeación y ejecución del ataque terrorista en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca), ocurrido el pasado jueves 21 de agosto.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los procesados habrían trasladado dos camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados de material explosivo a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio desde zona rural de Corinto (Cauca) hasta Cali, ubicado los vehículos sobre una vía aledaña a la instalación militar, activado los artefactos mediante un mecanismo de mecha lenta y escapado de los automotores, dejándolos abandonados.

“Los explosivos instalados en el camión que conducía Yonda Ipía estallaron, dejando un saldo de 6 personas muertas, más de 60 heridas y cuantiosos daños materiales”, detalló la Fiscalía.

Esto dijo la Fiscalía

#ATENCIÓN | Envían a la cárcel a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados de participar en el ataque terrorista contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó 6 muertos y más de 60 heridos. No aceptaron cargos pic.twitter.com/KzXBKF2mc8 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 24, 2025

Los dos supuestos integrantes de las disidencias fueron capturados por la Policía Nacional en situación de flagrancia, luego de que la comunidad impidiera su huida del lugar.

Debido a esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos.