Juez legalizó la captura de los dos presuntos implicados en el atentado en Cali

Ante un juez de garantías fueron presentados por la Fiscalía Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables del atentado del jueves pasado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que dejó a 6 personas muertas y a más de 60 heridas.

De acuerdo con la Fiscalía, Yonda y Obando trasladaron los dos camiones, cargados con ‘tatucos’ hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación y allá activaron las plataformas que contenían los artefactos improvisados. Uno de los artefactos estalló, pero el otro no.

Luego del ataque, los dos responsables intentaron huir, pero la comunidad impidió que escaparan del lugar y los entregó a las autoridades.

Su captura, que se produjo en flagrancia, fue legalizada y avalada por el juez del caso.

Le puede interesar: Brasil manifestó su solidaridad con Colombia por los atentados que dejaron veinte muertos

Los dos capturados serán imputados por la Fiscalía por su participación en el ataque.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables del traslado de dos camiones cargados con 'tatucos' y su ubicación en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco… pic.twitter.com/BKOv7VqzHC — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: