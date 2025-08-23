“Es una retaliación por lo que estaba pasando en el Valle”: Gobernadora (e) tras atentado en Cali

María Cristina Lesmes, gobernadora encargada del Valle del Cauca pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y habló sobre el atentado en inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali, Valle del Cauca, que dejó 6 muertos.

Ante esto, el alcalde de Cali ordenó la militarización de la ciudad en pro de lograr la recuperación del territorio y su desarrollo.

Lesmes fue enfática en mencionar que desde la Gobernación se ofrecieron 400 millones de recompensa para informantes de los hechos, y no solo eso, sino para quienes entreguen detalles que anticipen cosas similares que pudieran pasar.

El atentado dejó 6 muertos y más de 70 heridos, de los cuales, 30 ya están fuera de peligro y en recuperación en su casa. Mientras tanto, 4 de ellos aún permanecen en estado de gravedad.

¿Cómo blindarse de estos hechos violentos?

Según la gobernadora (e) “blindarte es una acción difícil de lograr", pero comentó que lo que hay que hacer es anticiparse a lo que puede pasar.

“Lo que pasó es una retaliación por lo que estaba pasando en el Valle, y debimos haber anticipado esto, pero para eso se necesita inteligencia e inversión y eso es lo que estamos haciendo", contó.

Sobre esto, detalló que todos los miércoles se reunirán para revisar el plan sobre el que se está trabajando. Es decir que este miércoles entrarán a revisar cómo hacer una inversión, y cuáles son los equipos especiales que se necesitan para anticipar estas acciones.

“Y cada 15 días el ministro de Defensa revisará lo que se ha hecho”, concluyó.