Instalan PMU permanente en Cali tras atentado con explosivos

Tras el consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro en Cali, el alcalde Alejandro Eder, anunció la creación de un PMU permanente entre el Gobierno Nacional, la administración distrital y la Gobernación del Valle, así como el refuerzo militar en Jamundí para enfrentar a las disidencias, responsables del atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar Marco Fidel Suárez.

“De manera simultánea el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares van a evaluar cuál es el número de tropas que se necesita y de dónde las pueden traer para copar a Jamundí y de esa manera ir recuperando el control, pero no vamos a perdonar a los bandidos que se atrevieron a asesinar caleños hoy otra vez” señaló.

El mandatario caleño confirmó que las dos personas capturadas por el ataque, que cobró la vida de 6 personas y dejó más de 70 heridos, pertenecen al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC.

“Reitero, que desde la alcaldía estamos ofreciendo una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información acerca de nuevos ataques y también información que nos permita capturar a los comandantes de la Jaime Martínez”, agregó.

Sobre los ciudadanos afectados, el alcalde Eder, indicó que ya se realizó un censo de viviendas con la Secretaría de Gestión del Riesgo y que se buscarán mecanismos de apoyo para las familias.

