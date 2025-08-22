Presidente Petro descarta conmoción interior tras escalada terrorista en Cali y Antioquia

En la noche de este jueves, 21 de agosto, y luego de un consejo extraordinario de paz y seguridad, el presidente Gustavo Petro anunció que descarta decretar conmoción interior en el país, tras la escalada violenta que dejó 12 policías asesinados en Antioquia y seis civiles en Cali.

#ATENCIÓN | El presidente Petro descarta que se vaya a decretar la conmoción interior en el país, tras el atentado terrorista en Cali, que dejó seis personas muertas. pic.twitter.com/jE1G9RYgxe — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 22, 2025

Al finalizar el encuentro, el presidente Petro aseguró que el gobierno se enfocará en otras medidas distintas a la de la conmoción interior. “Establecimos criterios para lograr una total pacificación de la región. Esto está ligado a varias razones, una la derrota, por ejemplo, que sufrió de manera intensa la columna Carlos Patiño, más de 250 mil municiones recuperadas”, explicó el mandatario.

Petro añadió que estas incautaciones se realizaron en zona de La Hacienda, cerca al corregimiento de El Plateado, Cauca, en donde también se incautaron más de 200 partes de fusil. “En el sitio donde hay más hoja de coca en el departamento del Cauca, la reacción es esta, que termina golpeando a la población (…) lo que hay es una masacre y con decenas de heridos que llegan a 71, no golpearon las instalaciones de la Base militar, pero el golpe a la ciudad de Cali es profundo, brutal y de terror”, señaló.

Por eso, el mandatario explicó que continuará activo el PMU que fue instalado en Cali. “Articular un plan de copamiento sin debilitar el Micay sino extendiendo la presencia militar en la cordillera occidental de cara al Valle y al río Cauca, en poblaciones como Buenos Aires y en la parte de Jamundí, que empieza a ser el corredor que junta la estructura Carlos Patiño y Jaime Martínez. Estamos enfrentando una mafiosa internacional con bandas armadas aquí”, agregó el jefe de Estado.

Escuche W Radio en vivo aquí: