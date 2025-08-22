Disidencias de las Farc serían responsables de los ataques en Cali y Antioquia: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que, de acuerdo con las evidencias recopiladas tras los atentados terroristas contra la fuerza pública en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), los autores serían las disidencias de las Farc.

Le puede interesar: Petro reveló foto de alias ‘Sebastián’, uno de los presuntos responsables del atentado en Cali

En la noche de este jueves, 21 de agosto, la Fiscalía emitió un pronunciamiento en el que advierte que, con equipos de la Policía Judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y con el apoyo de la Policía Nacional, se encuentran recopilando elementos materiales probatorios para capturar a los responsables de los hechos sangrientos que sacudieron al país.

“Con el pleno despliegue de sus capacidades investigativas, tecnológicas y de análisis criminal, la Fiscalía General de la Nación asumió las indagaciones relacionadas con los actos terroristas perpetrados contra la fuerza pública y la población civil en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca). Equipos de Fiscalía y policía judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de la Policía Nacional, avanzan en los actos urgentes y en la recopilación de elementos materiales probatorios para identificar, ubicar y lograr la judicialización de los responsables”, señaló el ente acusador.

Amalfi (Antioquia):

Tras la recolección de las primeras evidencias se logró concluir que el Frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc estaría involucrado en el ataque que deja, hasta el momento, 12 uniformados muertos.

“Los investigadores recogen evidencias para tener claridad sobre lo sucedido, y trazar y seguir un plan metodológico para abordar integralmente la indagación de los hechos. A partir de las primeras diligencias, se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, se lee en el pronunciamiento de la Fiscalía.

Cali (Valle del Cauca):

La Fiscalía reveló que las labores investigativas desarrolladas en Cali, tras el atentado con explosivos que se presentó en cercanías a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, establecieron preliminarmente que la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc habría perpetrado el atentado.

Dos capturados por el atentado

Dos hombres que fueron detenidos por las autoridades serán presentados ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

“En la ciudad de Cali (Valle del Cauca) fueron puestos a disposición de la Fiscalía dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos improvisados tipo tatuco en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista. La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc”.