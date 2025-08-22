Gobernación de Antioquia confirma que ya son 12 muertos por atentado contra helicóptero en Amalfi
Anuncian una recompensa de hasta $200 millones de pesos por los responsables.
El ataque registrado este jueves 21 de agosto contra un helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi, nordeste de Antioquia, deja hasta el momento un saldo de doce uniformados muertos y uno más herido, según información suministrada por la Gobernación.
De acuerdo con las autoridades, la aeronave se dirigía a apoyar a un grupo de policías que adelantaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, cuando fue atacada. Previamente, ese mismo grupo había sido hostigado con tatucos.
Las víctimas mortales identificadas son:
- Capitán Carlos Mateus
- Subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras
- Subintendente José Camacho Aldana
- Patrullero Richard Duván Lagos
- Patrullero José Daniel Valera Martínez
- Patrullero Fernando Vásquez Zúñiga
- Patrullero Alejandro Samboní Lazo
- Patrullero Edwin Javier Zúñiga Galíndez
- Patrullero Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez
- Patrullero Rafael Enrique Anaya Almanza
- Patrullero Juan José Guzmán Duarte
- Patrullero Michael Astaiza Ortiz
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este atentado.