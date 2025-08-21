Director de la Policía liderará ofensiva contra grupos que atacaron helicóptero en Antioquia

Desde Sabanalarga, Atlántico, el Director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, confirmó que, hará presencia en el departamento de Antioquia ante los ataques a un helicóptero de la institución en zona rural de Amalfi.

El alto oficial liderará la ofensiva contra los grupos que cometieron el ataque desde el territorio.

“Estos grupos criminales están utilizando drones, están utilizando toda esa capacidad delincuencial y demencial. Salgo de este municipio precisamente para el departamento de Antioquia para ponerme al frente de las operaciones y garantizar la seguridad de los policías que en este momento están en el sector rural del municipio de Almarafi”, indicó.

De manera preliminar, detalló que, en el sector delinque el frente 36 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Asimismo, dijo que dichas estructuras están utilizando todas sus capacidades delincuenciales e incluso incorporaron el uso de drones.

Concluyó explicando que, los miembros de la Fuerza Pública están siendo hostigados en enfrentamientos con diferentes armas, que atentan contra su integridad.