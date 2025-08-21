Ministro Pedro Sánchez confirmó que disidencias de alias ‘Calarcá’ atacaron helicóptero en Antioquia

A través de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el ataque con dron a un helicóptero en Amalfi fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacer parte del cartel de alias ‘Calarca’.

“Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo”, dijo el ministro.

El jefe de la cartera aseguró que todas las capacidades de la fuerza pública fueron desplegadas para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y neutralizar a los criminales responsables.

Alias ‘Chejo’ estaría involucrado en la desaparición forzada y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo.

Además, al parecer, es el encargado de la instalación de vallas para controlar ingreso vehicular sobre el sector de Campamento y Guadalupe (Antioquia).