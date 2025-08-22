“La paz total del Gobierno Petro ha fracasado”: Gaviria tras ataques en Antioquia y Valle del Cauca

Luego de los atentados ocurridos en Amalfi, Antioquia, y en Cali, Valle del Cauca, este 21 de agosto, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, se pronunció en una carta abierta a la opinión pública.

Calificó el ataque a un helicóptero en Antioquia y el atentado con carro bomba en Cali como “actos de barbarie, que se suman a una ola de violencia inaceptable, son atentados directos contra las instituciones de la República, contra nuestra fuerza pública y contra la ciudadanía que clama paz y seguridad".

Y aseguró que esto demostraría que “la llamada política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en su propósito de reducir la violencia. Los grupos criminales se sienten envalentonados, expanden su control territorial y utilizan nuevas tecnologías para atentar contra los colombianos. El país no puede seguir sometido a una estrategia que, bajo el pretexto del diálogo, ha significado mayor inseguridad e impunidad".

De otro lado, Gaviria expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, con los heridos y con las comunidades afectadas: “Reiteramos nuestro respaldo absoluto a la fuerza pública que enfrenta con valentía a quienes buscan sembrar el terror en nuestro país”.

Y exigió a “las autoridades competentes adelanten investigaciones rápidas, transparentes y eficaces, que permitan esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia”.