Son las disidencias Farc, hay que acabar con ellos ya: alcalde Alejandro Éder tras atentado en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre el atentado con carro-bomba en la capital del Valle que dejó varias personas muertas y más de 50 heridos. Además, aseguró que los responsables de este hecho están en las montañas de Jamundí y en el norte de Cauca.

“Estos tipos son unos asesinos que pusieron una bomba a las 2:50 de la tarde en una calle llena de tráfico y de civiles. Lo que se necesita es contundencia por parte del Gobierno Nacional para erradicar estos grupos. Todos sabemos quiénes son, las llamadas disidencias de las Farc, hay que acabar con ellos ya”, dijo.

De otro lado, el mandatario local se refirió a alias ‘Sebastián’, hombre capturado y de quien el presidente Gustavo Petro difundió su imagen en redes sociales.

“Son los autores materiales, es el guerrillerito que mandaron a poner la bomba, pero los responsables están en las montañas de Jamundí y en el norte del Cauca. Esos son a los que hay que agarrar ya”, afirmó.

“Los colombianos no podemos permitir que nos echen otra vez hacia atrás, hacia las épocas del narcoterrorismo que estábamos superando”, concluyó.

Cabe recordar que alcalde Alejandro Éder ordenó la militarización de la ciudad. Además, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle ofreció una suma conjunta de 800 millones de pesos (cada uno 400 millones) por información de los autores materiales e intelectuales del atentado.

Reviva la entrevista completa con Alejandro Éder a continuación