Presidente del Senado, Lidio García, rechazó atentado con carro bomba en Cali

En la tarde de este jueves 21 de agosto se presentó un atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. Se habría tratado de un ataque con un vehículo cargado con explosivos o carro bomba.

Al respecto, se pronunció el presidente del Senado, el liberal Lidio García, a través de su cuenta de X. En ese mensaje, condenó la situación de orden público en el país.

“Como presidente del Congreso, expreso mi profunda preocupación por el grave deterioro del orden público en el país. Los atentados con carros bomba en Cali y el asesinato de ocho policías mediante drones cargados de explosivos son hechos inaceptables que evidencian la audacia de la criminalidad. No podemos tolerar un retroceso a las épocas de magnicidios, terrorismo urbano y el uso de tecnología al servicio del crimen”, dijo.

De otro lado, pidió a las autoridades y al Gobierno Nacional “una acción contundente e inmediata que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos”. También se solidarizó con las familias de los ocho policías asesinados en Amalfi, Antioquia, tras un ataque con dron a un helicóptero.

“Desde el Congreso, respaldaremos firmemente las iniciativas que busquen restablecer la seguridad y combatir con determinación esta ola de violencia intolerable”, concluyó.