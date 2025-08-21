Presidente Petro advierte que quiebra de Ecopetrol “se acelera” si hay invasión militar a Venezuela

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre una eventual invasión militar de Estados Unidos a Venezuela y aseguró que esta podría generar varias afectaciones sociales en Colombia como una mayor migración ilegal y la caída del precio del petróleo.

“Se excluye a la juventud venezolana migrante. Si invaden a Venezuela, los números se nos triplican, (…) el precio del petróleo baja de 50 dólares y Ecopetrol quiebra, demostrado técnicamente”, advirtió el mandatario.

En ese sentido, el presidente Petro advirtió que la “quiebra de Ecopetrol” se verá “si no somos capaces de reemplazar rápidamente el petróleo”.

El mandatario argumentó:

“Ha habido una parte del poder judicial petrolero, el Congreso ni se diga y los gobiernos más. Vamos a ver la quiebra de Ecopetrol porque tiene que pasar a energías limpias, pero se acelera si hay invasión. ¿Quién es el que mueve la cocaína por Venezuela proveniente de Colombia hacia Europa? El tercero de Pablo Escobar, a quien nunca investigaron, que se alió con Arroyave e iba a asesinar a Petro”.

El pronunciamiento del presidente Petro se suma a sus declaraciones formuladas durante un consejo de ministros que se realizó en la noche de este martes 19 de agosto en Casa de Nariño. En ese momento, fue enfático en rechazar una posible intervención de los Estados Unidos en Venezuela, pues aseguró que sería un error.

Petro enfatizó en que “los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema”.

“Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia a lo mismo”, advirtió.

Escuche W Radio en vivo: