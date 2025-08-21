Fiscalía abrió investigación por atentado en Cali
El ataque armado dejó seis muertos y 14 heridos, según el presidente de la República, Gustavo Petro.
La Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una investigación tras el atentado en cercanías a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca).
Según se conoció, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales “asumió la investigación por el atentado terrorista en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca)”.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan los actos urgentes para recopilar elementos materiales probatorios que permitan identificar a quienes perpetraron el ataque que, según el presidente de la República, Gustavo Petro, ya deja seis muertos y 50 lesionados.