Atentado en Cali: Fiscalía le imputó cargos a hombres que serían de las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a dos hombres que, según la investigación, serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y habrían participado en la planeación y ejecución del atentado contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali (Valle del Cauca), ocurrido el pasado 21 de agosto.

Ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía imputó a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Así se habría ejecutado el atentado: Fiscalía

Los elementos materiales probatorios y la investigación desarrollada por la Fiscalía revelaron que, al parecer, los procesados se encargaron de acondicionar dos camiones con cilindros bomba. Uno de ellos explotó, dejó 6 muertos y decenas de heridos.

“Las evidencias indican que estos señalados integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc habrían transportado y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio y granadas de mortero en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali (Valle del Cauca), el pasado 21 de agosto. Una de las plataformas de artefactos improvisados explotó y dejó 6 personas muertas y más de 60 heridas”, señaló la Fiscalía.

