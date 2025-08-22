Atentado en Cali: Fiscalía incautó tres celulares que son clave para la investigación

W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación incautó tres celulares en medio de los operativos en los que fueron capturados dos hombres que estarían relacionados con el atentado ocurrido en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali, Valle del Cauca.

Los teléfonos móviles permitirán avanzar en la investigación contra los autores del atentado, que, según la Fiscalía, sería la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Igualmente, se conocieron las identidades de los dos hombres que fueron capturados, tras la activación de los artefactos explosivos improvisados tipo tatuco en inmediaciones de la base aérea.

Los detenidos son: Walter Esteban Yonda Ipía, de 23 años, oriundo de Corinto (Cauca), y Carlos Steven Obando Aguirre, de 26 años, de Cali.

La Fiscalía evalúa imputar los delitos de homicidio agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.

En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para capturar a los autores materiales, intermediarios y determinadores del atentado que deja, hasta el momento, 6 muertos y 79 heridos.

Equipos de la Policía Judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con el apoyo de la Policía Nacional, se encuentran recopilando elementos materiales probatorios para capturar a los responsables de los hechos sangrientos que sacudieron al país.