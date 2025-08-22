MinDefensa anunció ‘Plan Sultana’ tras atentado terrorista en Cali que dejó 6 muertos y 79 heridos

Tras un nuevo consejo de seguridad por el atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar Marco Fidel Suarez, que cobró la vida de seis personas y dejó más de 70 heridos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la implementación del ‘Plan Sultana’, que consiste en mayor intervención de la fuerza pública para blindar a la capital del Valle de nuevos atentados.

Las autoridades también buscan ocupar territorialmente la parte alta de Jamundí, erradicar los cultivos de coca y capturar a los jefes de las disidencias de las Farc.

“Habrá un incremento importante del pie de fuerza. Se está reconfigurando el dispositivo composición y fuerza de las unidades del Ejército Nacional para determinar qué unidades llegarían acá lo más pronto posible para lograr un mayor copamiento del terreno”, señaló.

El ministro indicó que avanzan las investigaciones para establecer la red de apoyo que con la que pretendían huir los dos presuntos responsables del atentado, que fueron capturados. Recordó, además, que se ofrecen millonarias recompensas por los cabecillas de las disidencias de las Farc implicados en hechos criminales en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

“Hay recompensas por capturar a los cerebros criminales de este atentado. Hasta 3.284 millones de pesos de recompensa por alias ‘Marlon’, el cabecilla principal de la estructura criminal Jaime Martínez, hasta 1.641 millones de pesos de recompensa por alias ‘Kevin’, el cabecilla principal de la estructura narco-criminal Carlos Patiño, y hasta 4.450 millones de pesos por el principal narco de esta agrupación criminal de alias ‘Mordisco’”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que el objetivo es “desarraigar al frente Jaime Martínez de las faldas de la ciudad”.

“No es aceptable que en Jamundí que es un municipio vecino de Cali tenga 2.000 hectáreas de coca sembradas y tenga ahí unos mandos de un grupo terrorista sanguinario sin alma, capaz de adelantar un ataque terrorista como el que vimos ayer en Cali”, indicó el mandatario.

En el Valle se decretaron tres días de duelo y se realizará una velatón el próximo domingo 24 de agosto en el lugar de los hechos, en memoria de quienes perdieron la vida en el atentado.