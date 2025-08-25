Caso UNGRD: Jueza negó preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto Gantiva

La juez 49 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá rechazó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto Gantiva, esto en medio del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), por los delitos de peculado agravado y soborno en actuación penal.

Según argumentó la juez, el preacuerdo vulneraba el principio de legalidad porque el exdirector de Conocimiento de la UNGRD solo reintegró $150 millones, a pesar de que el peculado se configuró en $12.065 millones, y dijo que esto es contrario a la ley.

“Quebranta el principio de la legalidad de la pena partir para la fijación de la multa de solo $150.000.000, cuando la cuantía de lo apropiado es de $12.065.829.434”, expresó.

Agregó que, “no se sustenta debidamente que el procesado únicamente tuviera el deber de reintegrar $150.000.000 para poder preacordar con beneficios la aceptación de responsabilidad penal”.

También señaló que “la suma de $150.000.000 pagada por el procesado resulta insuficiente, en razón de la magnitud del daño material y moral. Tampoco encuentra el despacho que ese argumento resultara bastante para inviabilizar la negociación”.

Igualmente, criticó a la Fiscalía y argumentó que se omitieron agravantes que estaban incluidos en la imputación por el delito de soborno:

“Sin ninguna explicación o justificación, para efectos del preacuerdo no se tuvieron en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad, lo que podría interpretarse como un doble beneficio encubierto”, señaló.

Por último, el juez manifestó que el despacho concluyó que el preacuerdo resultaba “excesivamente favorable” para el procesado frente a la magnitud del daño causado.