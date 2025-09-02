Caso UNGRD: Fiscalía acusó a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz

La Fiscalía llamó a juicio a Sandra Ortiz por el desfalco a la UNGRD. Fotos: Colprensa.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acusó a Ortiz Nova por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

La investigación de la Fiscalía advierte que “el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.

Al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”.

Según los elementos materiales probatorios, Ortiz Nova, al parecer, era consciente de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD, que iban a ser destinados al pago de sobornos por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.

La audiencia preparatoria de juicio iniciará el próximo 19 de noviembre.