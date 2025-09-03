Cambio Radical denunciará a magistradas petristas del CNE que congelaron sanción contra senadores

Luego de que las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), suspendieran las sanciones impuestas por Cambio Radical contra sus dos de sus senadores, la colectividad anunció que las denunciará por prevaricato y que presentarán una queja ante la Procuraduría.

Se trata de los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, a quienes se les había quitado voz y voto por un año por presuntamente apoyar al Gobierno Petro, y quienes podrían desempeñar un papel clave en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional este miércoles, inclinando la balanza a favor de la jurista Patricia Balanta, quien tiene el guiño del Gobierno.

Es de recordar que el caso llegó hasta el CNE, pues los congresistas de Cambio Radical presentaron una impugnación de la decisión tomada por el Consejo de Control Ético del partido.

Y, a partir de ello, Cambio Radical recusó a las magistradas Márquez y Velásquez, por pertenecer al Pacto Histórico y, según ellos, tener un claro conflicto de intereses que terminara beneficiando a sus senadores, y, por ende, al Gobierno.

Según la denuncia que presentará el partido, esas recusaciones debían ser estudiadas por otro magistrado y ser resueltas en la sala plena. Pero, eso nunca habría ocurrido, por lo que ella no habrían podido congelar las sanciones contra Ortega y Castañeda.

