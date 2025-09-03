Radican ponencia en el CNE para negar la creación de partido Progresistas, de María José Pizarro

El magistrado conservador Alfonso Campo, del CNE, radicó ponencia para negar la creación del partido Progresistas, de la senadora María José Pizarro y otros congresistas.

La decisión es clave para el Pacto Histórico de cara a las elecciones del 2026.

Este 3 de septiembre se resolvería el asunto en la sala plena, pero los votos no estarían a favor de la coalición de Gobierno.