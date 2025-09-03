Actualidad

Radican ponencia en el CNE para negar la creación de partido Progresistas, de María José Pizarro

Este 3 de septiembre se resolvería el asunto en la sala plena, pero los votos no estarían a favor de la coalición de Gobierno.

María José Pizarro. Foto: Colprensa-Mariano Vimos.

María José Pizarro. Foto: Colprensa-Mariano Vimos. / Mariano Vimos

El magistrado conservador Alfonso Campo, del CNE, radicó ponencia para negar la creación del partido Progresistas, de la senadora María José Pizarro y otros congresistas.

La decisión es clave para el Pacto Histórico de cara a las elecciones del 2026.

Este 3 de septiembre se resolvería el asunto en la sala plena, pero los votos no estarían a favor de la coalición de Gobierno.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad