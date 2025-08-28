Nicolás Petro denunció ante la Fiscalía a Vicky Dávila y a su exesposa Day Vásquez
Señaló que la revelación de los supuestos chats que fueron editados “buscan destruir a mi familia” y añadió que “son un atropello”.
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, denunció penalmente a la precandidata presidencial Vicky Dávila y a su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, por la publicación, sin su consentimiento, de los supuestos chats que, según él, habrían sido manipulados y que pretenden acabar con su familia.
“Esta situación constituye un atropello que no solo me afecta a mí, sino también que buscan destruir a mi familia”, señaló Petro en un video que publicó y con el que anunció la acción penal.
- Lea también: Al Oído | Day Vásquez denunciará amenazas y al abogado de Nicolás Petro por violencia de género
Las cuestionadas conversaciones vía WhatsApp fueron publicadas el pasado 3 de agosto. En ellas se habrían abordado temas íntimos de la familia del jefe de Estado.
Petro aseguró que se atrevió a denunciar “tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares ajenos a la justicia”.
- Le puede interesar: Abogado de Nicolás Petro aseguró que no existieron fondos paralelos en la campaña presidencial
Chats
La precandidata presidencial divulgó varios chats que, al parecer, serían conversaciones entre Vásquez Castro y Petro (hijo mayor del jefe de Estado).
En las conversaciones se habla sobre temas personales e íntimos de la época en la que el presidente de la República era candidato.
Escuche W radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles