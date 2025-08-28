Nicolás Petro denunció ante la Fiscalía a Vicky Dávila y a su exesposa Day Vásquez

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, denunció penalmente a la precandidata presidencial Vicky Dávila y a su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, por la publicación, sin su consentimiento, de los supuestos chats que, según él, habrían sido manipulados y que pretenden acabar con su familia.

“Esta situación constituye un atropello que no solo me afecta a mí, sino también que buscan destruir a mi familia”, señaló Petro en un video que publicó y con el que anunció la acción penal.

Las cuestionadas conversaciones vía WhatsApp fueron publicadas el pasado 3 de agosto. En ellas se habrían abordado temas íntimos de la familia del jefe de Estado.

Denuncia contra Vicky Dávila. pic.twitter.com/f6Qumq4QZA — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) August 28, 2025

Petro aseguró que se atrevió a denunciar “tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares ajenos a la justicia”.

Le puede interesar: Abogado de Nicolás Petro aseguró que no existieron fondos paralelos en la campaña presidencial

Chats

La precandidata presidencial divulgó varios chats que, al parecer, serían conversaciones entre Vásquez Castro y Petro (hijo mayor del jefe de Estado).

En las conversaciones se habla sobre temas personales e íntimos de la época en la que el presidente de la República era candidato.

Escuche W radio en vivo aquí: