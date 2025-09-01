Defensa de Nicolás Petro denunció supuestos vicios en el interrogatorio de la Fiscalía a Day Vásquez

En medio de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, su defensa, en cabeza del abogado Alejandro Carranza, denunció supuestos vicios en el interrogatorio de la Fiscalía a Day Vásquez, la testigo estrella del caso.

Según las declaraciones de Carranza, la diligencia se realizó en la vivienda de Vásquez, sin presencia de abogados ni del Ministerio Público.

Asimismo, el abogado aseguró que hubo una transferencia de datos con el celular de Vásquez que estaba en custodia de la Fiscalía y que habría utilizado en medio del interrogatorio.

“El celular fue objeto de una motivación ilícita y luego saneado con un grupo de tareas especiales que también tiene una motivación extraña e ilegal”, dijo.

Según explicó Carranza, hubo una violación de derechos al no haber formalidad y una motivación de la inspección, que se realizó a través órdenes de policía emitidas el 3 de marzo, para buscar en medios abiertos “lo que le iban a preguntar” a la testigo.

Le puede interesar: Nicolás Petro denunció ante la Fiscalía a Vicky Dávila y a su exesposa Day Vásquez

Por lo anterior, solicitó la exclusión del teléfono como prueba durante el juicio contra Nicolás Petro, así como de la declaración rendida por Vásquez al considerar que hubo una “autoincriminación”.

“Nunca debió conformarse el grupo de tareas especiales, como nunca tampoco debió haberse recaudado una información sin abogado y haber permitido una declaración bajo la gravedad de juramento en la que había una autoincriminación”, indicó el abogado Alejandro Carranza.