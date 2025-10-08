Fiscalía imputará a Nicolás Petro dos nuevos delitos: serían 5 por caso de contratación del Atlántico

La Fiscalía General de la Nación adicionará dos nuevos delitos a la próxima imputación de cargos contra Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrentará ahora nuevos señalamientos, que se suman a los de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. La Fiscalía incluirá además los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio.

El pasado primero de octubre, la defensa de Nicolás Petro Burgos logró aplazar la audiencia de imputación por presuntos hechos de corrupción. No obstante, el ente acusador tomó una nueva decisión que agrava su situación judicial.

Petro Burgos está próximo a enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionados con los dineros que habría obtenido durante la campaña electoral del año 2022.