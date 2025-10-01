Aplazan audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro

Barranquilla

Este miércoles 1 de octubre, el Juzgado 6to Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla aplazó la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro.

La solicitud de aplazamiento había sido presentada por el abogado Alejandro Carranza, debido a su imposibilidad de asistir a la diligencia.

El exdiputado del Atlántico sería imputado por los presuntos cargos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

Aunque la Fiscalía argumentó que la audiencia fue citada con previo aviso, la jueza determinó que no se podía continuar con su desarrollo debido a que no se contaba con la presencia del abogado del procesado.

En ese sentido, el despacho explicó que, Nicolás Petro tenía el derecho de contar con un abogado de confianza y que este no podía ser suplido con un defensor público.

Según la solicitud radicada por Carranza, tenía otra audiencia programada.

La misma, correspondía a los alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en la que actúa como representante de víctima del Presidente Gustavo Petro.

La nueva diligencia del caso de Nicolás Petro se realizará a partir del 10 de noviembre.