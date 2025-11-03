MinTrabajo ordenó el cierre temporal de áreas de sede de Comfamiliar Atlántico ( Comfamiliar )

A través de un auto, el Ministerio de Trabajo ordenó la suspensión temporal de las áreas de cocina y piscina de la sede recreativa de Comfamiliar Atlántico, por presunto riesgo inminente para la seguridad de empleados y usuarios.

De acuerdo con el informe, emitido el pasado 29 de octubre, el cierre de las áreas será de 10 días.

Lo anterior, con el objetivo de que la caja de compensación familiar corrija las deficiencias evidenciadas.

Asimismo, el Ministerio busca que la entidad cumpla con las normas de seguridad y salud en el caso de los trabajadores.

Las deficiencias incluyen problemas infraestructurales, de limpieza, señalización, manejo de químicos y extintores.

Tras conocerse la suspensión, Comfamiliar se pronunció asegurando que se adoptarían los correctivos necesarios y anunció que se dio inicio a un plan integral de mejora.