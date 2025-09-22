Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra dos exdirectivos de Comfamiliar en Cartagena

Se trata de Lester Concepción Romero Mercado, quien fungía como directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, agente especial interventor, por la supuesta adquisición del predio Montecielo en el municipio de Turbaco, donde debía ejecutarse un proyecto que nunca inició, según el ministerio público.

Ante lo anterior, se ordenaron pruebas documentales y técnicas para verificar si el avalúo, estimado en 5.600 millones de pesos, se ajustó a la realidad o hubo deterioro patrimonial para la Caja de Compensación.

Así mismo, indicó la procuraduría que “Las quejas de mala administración contra los ex-directivos de Comfamiliar, quienes habrían dado un manejo no adecuado a la situación, fueron tenidas en cuenta” para iniciar la investigación disciplinaria.