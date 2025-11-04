Presidente Petro reta a EE.UU. y anuncia viaje a ese país: “Así no me quieran”. Foto: Presidencia/ Colprensa.

El presidente Gustavo Petro retó a los Estados Unidos al anunciar que viajará pronto a ese país, pese a que la administración Trump le retiró su visa y lo incluyó en la lista Clinton.

Durante su visita oficial a varios países árabes, el mandatario informó que Colombia será miembro del consejo de seguridad de las Naciones Unidas desde el primero de enero.

Para Petro, esta sería la razón por la cual volverá a los Estados Unidos, cuya finalidad es tomar postura sobre los conflictos internacionales en Sudán y en Palestina.

“Colombia va a ser, desde el primero de enero, miembro del Consejo de Seguridad. Yo tendré el placer de volver a Nueva York, así no quiera recibirme por allá el gobierno federal”, dijo Petro en entrevista con Al Jazeera.

Cabe recordar que finales de septiembre, el gobierno de Donald Trump ordenó el retiró la visa a Gustavo Petro por pedir en las calles de Nueva York al ejército estadounidense que desobedecieran las órdenes de su comandante en jefe.

A esta postura que desencadenó una de las peores tensiones diplomáticas que se han vivido en los últimos tiempos entre Colombia y Estados Unidos, también se suma el ingreso a la lista Clinton de Petro.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

A esta lista que clasifica a las personas o empresas que tendrían nexos financieros con estructuras ligadas al narcotráfico. Además de Petro, también fue incluido la primera dama, Verónica, Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Escuche W Radio en vivo aquí: