Petro anunció que Colombia enviará médicos del Hospital Militar para apoyar reconstrucción de Gaza

Durante una entrevista con Al Jazeera, el presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia participará activamente en la reconstrucción de la Franja de Gaza y enviará médicos voluntarios del Hospital Militar para atender a las víctimas del genocidio.

“Podemos ayudar, vamos a ayudar con nuestra experiencia en prótesis para los niños. Tenemos mucha, y con nuestra experiencia en reconstruir tejidos sociales en medio del terror y de la masacre”, dijo el mandatario, destacando la experiencia adquirida por el país durante más de siete décadas de conflicto interno.

Petro explicó que la ayuda se coordinará desde El Cairo, Egipto, en cooperación con la Media Luna Roja, y que una mujer asumirá la gerencia del Hospital Militar para liderar esta tarea humanitaria.

“Nos vamos a llevar médicos y médicas voluntarios del Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia en lo que hemos vivido nosotros, en un largo conflicto que ha dejado muchísimos niños huérfanos y personas sin extremidades”, añadió.

Por último, el presidente Petro también aseguró que Colombia aportará sus avances en mecatrónica y prótesis de alta tecnología para asistir a niños y adultos heridos.

Finalmente, pidió a los sobrevivientes del conflicto en Gaza contar al mundo sus testimonios: “Esa narración de ustedes va a impactar en los pueblos y los va a poner al lado de la felicidad, de la verdad y de la justicia”.