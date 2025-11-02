Presidente Petro otorgará la Cruz de Boyacá a algunos sobrevivientes de la guerra en Gaza

En entrevista con Al Jazeera, el presidente Gustavo Petro anunció que otorgará la Cruz de Boyacá a varios de los sobrevivientes de la guerra en Gaza que se conectaron en vivo con él durante la conversación.

El mandatario los calificó como “héroes de la humanidad” y aseguró que siguió de cerca lo que vivieron en medio de la guerra.

“Más o menos los seguí, supe de la pasión, del terror también, del miedo seguro, pero de la enorme valentía que no deja que el miedo paralice, que eso es lo que intenta el poder genocida, paralizar los pueblos a través del miedo y la mentira”, dijo.

Por eso Petro afirmó que, aunque su mensaje no puede ser transmitido libremente dentro del país, quiso aprovechar la entrevista para rendirles homenaje. “Este programa, por ejemplo, yo no lo puedo transmitir en Colombia, yo soy un presidente censurado por partes del Estado colombiano que tratan de impedir, sabiendo que tengo fuerza en la palabra, mi palabra”.

Durante la entrevista, Petro se dirigió directamente a tres de los entrevistados desde Gaza: “Les quiero decir a usted, señor médico, y a los otros dos, a Mahmoud y a la compañera periodista, que les he ofrecido, si ustedes aceptan, la Cruz de Boyacá. La Cruz de Boyacá es el máximo homenaje que la sociedad colombiana puede brindar. Fue creada por el libertador Simón Bolívar, la espada de Bolívar que trajo libertad a nuestra patria, que creó cinco repúblicas, que detuvo las monarquías, la tiranía e intentó un sueño que le llamamos la Gran Colombia, la libertad y la democracia que aún seguimos”.

El presidente agregó que espera poder entregar personalmente el reconocimiento. “Esa medalla se la merecen ustedes, y quiero que estén en Colombia, no sé si podamos o cómo hacerlo, para ponérsela con el corazón de la mayoría inmensa del pueblo latinoamericano, que se expresó y se expresa por la justicia de su lucha. Ustedes se comportaron como un gran ejemplo para mí”.